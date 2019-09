Ex-patiënt Evi Schelvis in De Kuip: 'Heel bijzonder om al die knuffels naar beneden te zien gaan'

In de Kuip regent het zondag knuffels voor patientjes van het Sophia Kinderziekenhuis. Een van de aanwezigen is Evi Schelvis (16), dochter van voetbalanalist Emile Schelvis. Ze lag zelf in het Sophia, waar ze chemotherapie kreeg.

“Het is heel bijzonder om alle knuffels zo naar beneden te zien gaan. Ik weet zelf wat die kinderen hebben doorgemaakt. Het is zo mooi dat de spelers er ook even de tijd voor nemen en dat iedereen klapt.”

Tumor

Evi ging naar de dokter, omdat ze dacht dat ze haar arm had gebroken. “Het bleek geen normale breuk te zijn, maar een tumor. Ik heb een jaar lang chemotherapie gehad en ben geopereerd aan mijn arm. De tumor is succesvol weggehaald, een jaar later zit ik hier in de Kuip. Mijn haar is inmiddels ook weer redelijk aangegroeid en ik voel me hartstikke goed nu. Ik ben blij dat het zo is afgelopen.”

Ze bezoekt de wedstrijd samen met haar vader Emile en vriendin Saar, die haar ook steunde tijdens haar ziekte. In de Kuip is ook veel ziekenhuispersoneel aanwezig.

Lekker eten

Evi is vol lof over het personeel van het Sophia. “Ze staan dag en nacht voor je klaar. Het is een vreselijke gebeurtenis, maar de zusters maken het een stukje minder erg. Je wordt niet behandeld als nummer maar als persoon. Ze komen een praatje met je maken als ze zien dat je je niet lekker voelt. De mensen die je eten verzorgen, onthouden ook wat je lekker vindt.”

Vader Emile: “Die zusters en verplegers zouden allemaal een koninklijke onderscheiding moeten krijgen. Die zijn zo fantastisch. Door dat soort mensen in je omgeving kun je het volhouden. Ze staan dag en nacht voor je klaar, niets is ze te veel.”

Robin van Persie

Toen Evi in het ziekenhuis lag kwam Robin van Persie onverwacht langs. “Niet speciaal voor mij, hij bezocht de hele afdeling, zonder dat iemand wist dat hij zou komen. Hij gaf wat shirts weg en heeft een tijdje met mij en het meisje tegenover mij met een bal gegooid. Het was zo’n mooi moment. Dat blijft me de rest van mijn leven bij. Ik heb later ook een shirt gekregen met handtekeningen van alle spelers.”

Inmiddels gaat Evi weer naar school. Ze heeft haar opleiding aan de havo hervat. “Het gaat heel goed en ik heb gelukkig fantastische vriendinnen om me heen”, zegt ze terwijl ze naar Saar wijst. “Zij hebben me echt door een lastige periode geholpen.”