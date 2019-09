Veiligheid patiënten in gevaar door slechte uitwisseling medische gegevens

De veiligheid van patiënten is in gevaar doordat medische gegevens niet goed kunnen worden uitgewisseld. Archieffoto.

De veiligheid van patiënten is in gevaar doordat medische gegevens niet goed kunnen worden uitgewisseld. Dat meldt de Federatie Medisch Specialisten na onderzoek onder artsen van algemene en universitaire ziekenhuizen, GGZ-instellingen en zelfstandige klinieken, waaronder het Erasmus MC in Rotterdam.

Hoeveel medewerkers van het Rotterdamse Erasmus MC hebben meegedaan aan het onderzoek is niet duidelijk. Wel zijn volgens een ziekenhuiswoordvoerder veel artsen lid van de Federatie.

Slechte afstemming systemen

Een ruime meerderheid van de ondervraagden zegt dagelijks tegen de gebrekkige gegevensuitwisseling aan te lopen. Dat kan leiden tot foute of dubbele diagnoses, tijdverlies en onbegrip en ergernis. De voorzitter van de Federatie geeft aan onlangs zelfs een patiënt te hebben gehad die had kunnen overlijden.

Oorzaak van de problemen is dat de verschillende zorginstellingen hun systemen voor het elektronisch patiëntendossier (epd) vaak niet op elkaar hebben afgestemd.

De Federatie geeft onder meer het voorbeeld van een patiënt die acuut geholpen moest worden. Het personeel kon zich hier echter niet op voorbereiden omdat de gegevens op papier of cd-rom pas met de patiënt meekomen.

Het landelijk elektronisch patiëntendossier is in 2008 gestart. De beroepsgroep van medisch specialisten roept de politiek op om in te grijpen en te zorgen dat het ict-systeem zo snel mogelijk goed gaat werken. "Het moet niet over vijf jaar geregeld zijn, maar nu", aldus een woordvoerder.