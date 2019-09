Drukte in Dordrecht bij Open Monumentendag

Ongeveer 32.500 bezoekers hebben in Dordrecht tijdens Open Monumentendag een kijkje genomen bij één van de 66 deelnemende monumenten. Het evenement was zaterdag en zondag.

Op verschillende plekken werden activiteiten georganiseerd. Zo stelde het Patriciërshuis zijn pas gerenoveerde 17e-eeuwse kelder open, mét figuranten. De rechtbank organiseerde demonstratiezittingen.

Op zaterdag konden bezoekers in het kader van de Nationale Orgeldag in diverse kerken zelf orgel bespelen.

Landelijk mogelijk bezoekersrecord

In heel Nederland was het afgelopen weekeinde Open Monumentendag. De landelijke organisatie verwacht dit jaar over de magische grens van één miljoen bezoekers te gaan.

Hoeveel mensen op de activiteiten in Rotterdam zijn afgekomen, is nog niet bekend.

Met de Open Monumentendag willen de organisatoren de aandacht vergroten door bijzonder Nederlands cultureel erfgoed toegankelijk te maken.