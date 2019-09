Deltasport doet aangifte na ontsporen wedstrijd tegen HMSH

De wedstrijd in sportpark Broekpolder in Vlaardingen ontaardde al voor de rust (0-0) in een knokpartij nadat een speler van de thuisclub een overtreding had gemaakt. HMSH kreeg een vrij trap toegewezen, maar overtreder Jordao Pattinama kreeg volgens Vink van een tegenstander desondanks een klap in zijn nek.

Vlam in de pan

Al snel sloeg de vlam in de pan. Stoelen vlogen door de lucht en er werden rake klappen uitgedeeld door spelers en publiek. HMSH wees na afloop met de beschuldigende vinger naar Deltasport en bracht foto's naar buiten van gewonde spelers.

Vicevoorzitter Vink van Deltasport bevestigt dat er gevochten is, maar vindt dat het beeld dat nu naar buiten komt eenzijdig is. Volgens hem had de wedstrijd niets met voetbal te maken. "De sfeer was eigenlijk al vanaf de eerste minuut grimmig door HMSH. Er waren overtredingen, er werd gescholden, gedreigd en geprovoceerd."

Ooggetuige beaamt verhaal Sv Deltasport

Journalist Gerard Verver van stadsblad Groot Vlaardingen valt Vink bij op Facebook. "Het begon op slag van rust met een overtreding van Jordao Pattinama op een Haagse speler. Die haalde meteen verhaal en bokste de zoon van trainer Ton tegen de grond."

Toen omstanders en andere 'boksers' zich ermee gingen bemoeien, onder wie de aanhang van de bezoekende partij, verplaatste de 'kleine oorlogvoering' zich volgens Verver naar buiten het veld. "Allemaal erg angstaanjagend."

Camerabeelden

Vink weet niet of er spelers van Deltasport gewond zijn geraakt, maar denkt dat er wel camerabeelden zijn van het moment dat de vlam in de pan sloeg. Deze wil hij meenemen in zijn aangifte.