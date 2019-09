A4 richting Den Haag dicht na ongeluk

Weggebruikers vanuit Rotterdam richting Den Haag moeten maandagochtend rekening houden met een flinke vertraging op de A4. Door een ongeluk met twee auto's ter hoogte van Rijswijk is de weg volledig dicht.

De vertraging is rond 07:15 uur opgelopen tot meer dan twee uur. Verkeer richting Den Haag wordt vanaf knooppunt Kethelplein omgeleid via de A20 en A13.

Automobilisten die al voorbij Kethelplein richting Rijswijk in de file staan, worden via de af- en oprit weggeleid. De ANWB verwacht dat de A4 richting Den Haag rond 09:30 uur weer open kan.

A20

In tegengestelde richting op de A20, ter hoogte van de afslag Rotterdam-Centrum, is maandagochtend ook een ongeluk gebeurd. Daarbij was een vrachtwagen betrokken. Twee rijstroken richting Hoek van Holland waren vanaf 07:15 uur dicht, maar zijn inmiddels weer open.