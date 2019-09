Imke van de Laar van Omroep Brabant over de brand in Strijbeek

Het onderzoek naar de fatale chaletbrand in Strijbeek gaat nog minimaal enkele weken in beslag nemen. Dat zegt de politie. Bij de brand kwamen afgelopen weekend twee jongens van 6 en 9 om het leven. Eén van hen kwam uit Rotterdam.

Het Rotterdamse gezin was op bezoek bij oma. Ook een logé uit de buurt bracht de nacht door in het houten chalet. Toen de brand uitbrak, lagen de oma en de drie kinderen te slapen. De vader van het Rotterdamse gezin, die met de moeder in een naastgelegen huisje sliep, probeerde de brandende woning nog binnen te gaan. Dit was tevergeefs.



"Het is maar de vraag of ze ooit achterhalen hoe de brand is ontstaan", zegt verslaggever Imke van de Laar van Omroep Brabant. Het pand waarin de brand uitbrak, bestond bijna volledig uit hout en is totaal verwoest. Dat bemoeilijkt het onderzoek.

"De politie heeft zondag onderzoek gedaan met een drone, een sporenonderzoek", vertelt Van de Laar. De politie heeft geen aanwijzingen voor een strafbaar feit, maar wanneer er sprake is van een niet-natuurlijke dood wordt altijd een onderzoek ingesteld.

"Dat bestaat onder meer uit een forensisch onderzoek op de plaats van het incident als dat mogelijk is, een schouw van de lichamen en een tactisch onderzoek door de recherche", laat de politie weten. Bij dat laatste onderdeel worden mensen gehoord. "De belangrijkste getuigen zijn de direct betrokkenen. Zij zijn er nu alleen nog helemaal niet aan toe om te praten", zegt Van de Laar.

Het chalet bevindt zich aan het einde van een bospad. Vanaf de openbare weg is het pand niet te zien, maar toch zochten afgelopen weekend veel mensen uit Strijbeek daar steun bij elkaar.

"Het is een heel kleine gemeenschap. Dit trekt iedereen aan", zegt Van de Laar. "Het Rotterdamse gezin kwam er geregeld, het waren bekende gezichten. En die oma al helemaal. Het is erg hard aangekomen."