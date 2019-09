Liveblog teruglezen: DNA-deskundigen aan het woord tijdens proces Oostvoornse kofferbakmoord

Drie getuigen in de zaak vertelden vrijdag tijdens de eerste dag van het proces bij hun verklaring te blijven dat Leon van M. de dader is. De 42-jarige Briellenaar zou dat zelf gezegd hebben, verklaarden zij.

Maandag is het in de rechtszaal de beurt aan deskundigen. Zij worden gehoord over het DNA-materiaal dat bij het slachtoffer is gevonden.

Verslaggever Paul Verspeek is in de rechtbank aanwezig en twittert over de zaak: