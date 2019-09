Man met vuurwapen overvalt tabakswinkel Maassluis

Een tabakswinkel in Maassluis is maandagochtend overvallen. Een man kwam even na 10:30 uur de winkel aan de Zuidvliet binnen en bedreigde een medewerker met een vuurwapen.

Eén man raakte gewond aan zijn gezicht, toen hij door de overvaller werd geslagen. De overvaller maakte niks buit. De man is nog niet gepakt.



Het is niet de eerste keer dat de tabakswinkel aan de Zuidvliet is overvallen. Ook eind 2018 was het raak. De overvaller had toen volgens de politie een mes bij zich.