OM: Film fraudeonderzoek Sumo had anders gemoeten

Het Openbaar Ministerie (OM) had anders moeten omgaan met een documentaire over het fraudeonderzoek bij sushiketen Sumo. Dat zei de officier van justitie maandag in de rechtbank in Rotterdam.

In de zaken, onder meer in Rotterdam, werd een deel van de omzet buiten de kasboeken gehouden, zodat er geen omzetbelasting werd betaald. In totaal zou voor 25 miljoen euro zijn gefraudeerd in de periode 2009-2014.

De strafzaak naar de keten ging wankelen toen een paar maanden geleden bleek dat het OM en betrokken opsporingsdiensten in zee waren gegaan met een filmmaker. De verdachten, advocaten en de rechtbank zelf wisten hier echter niets van af.

De verfilming van het onderzoek kwamen enkele dagen voor de eigenlijke uitspraak in juli naar buiten. De rechtbank besloot uiteindelijk geen uitspraak te doen en heropende de zaak. Tegen de verdachten zijn celstraffen tot twee jaar cel geëist.

De officier van justitie kreeg de opdracht voor de zitting van maandag stukken te produceren over de gemaakte afspraken met de filmmaker. De advocaten vinden dat wat op tafel is gekomen te mager. Het OM heeft in hun ogen het recht op vervolging verspeeld.



De rechtbank doet op 31 oktober uitspraak.