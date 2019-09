Honkbalmannen pakken eerste EK titel onder t' Hoen

De Nederlandse honkbalmannen zijn zondag in Bonn voor de 23e keer Europees kampioen geworden. In Duitsland werd aartsrivaal Italiƫ met 5-1 verslagen. Voor Nederland was het de derde EK titel op rij.

Evert-Jan t' Hoen won als speler meerdere Europese kampioenschappen en is sinds april 2018 bondscoach van Oranje, waarmee hij nu zijn eerste EK titel als coach pakt. Neptunus-aanwinst John Polonius sloeg in de finale een homerun.

Door het winnen van de Europese titel heeft Nederland zich geplaatst voor het Olympisch kwalificatietoernooi in Italië. De winnaar van dat toernooi kwalificeert zich voor de Olympische Spelen in Tokio in 2020. Het Olympisch kwalificatietoernooi wordt van 18 tot en met 22 september afgewerkt in de Italiaanse steden Bologna en Parma.