Oproep aan leraren om mee te doen aan klimaatstaking

Drie onderwijsorganisaties roepen alle scholen in Nederland op om mee te doen aan de klimaatstaking in Den Haag. Het gaat om Teachers for Climate, Leren voor Morgen en Eco-Schools. De staking staat gepland op 27 september bij Den Haag Centraal.

Teachers for Climate roept scholen op de deuren te sluiten en met leerlingen én docenten naar Den Haag te komen. Een leraar mag staken voor het klimaat, vinden ze, omdat het klimaatprobleem zo urgent is.

"Ons werk moet objectief en apolitiek zijn", zegt Mark Boode van Teachers for Climate. "Maar nu veel politici de wetenschappelijke feiten over klimaatverandering verdraaien of in twijfel trekken, is het onderwijzen van de waarheid een politieke daad geworden."

"Wetenschappelijke feiten vinden hierdoor onvoldoende hun weg naar het klaslokaal. Dit raakt de onderbouwing en relevantie van ons vak."

150 landen

Op 27 september zijn mensen in 150 landen van plan de straat op te gaan voor het klimaat. Teachers for Climate geeft samen met zee- en evolutiebioloog Katja Peijnenburg (Naturalis) in Den Haag een symbolische klimaatles op het podium van de klimaatstaking. Daarvoor is een uitnodiging gestuurd naar alle fractievoorzitters.