Daklozen delen koffie en broodjes uit op Rotterdam Centraal

Naar schatting telt Rotterdam vierduizend daklozen, waarvan er elke nacht meer dan honderd op straat slapen. Het aantal dakloze jongeren steeg tussen 2015 en 2017 met 34 procent. Reden voor de Pauluskerk om de Tweede Rotterdamse Daklozendag te organiseren.

De organisatoren willen een andere aanpak, waarbij iedereen die dakloos is direct opvang en persoonlijke begeleiding krijgt.

Maandagmiddag wordt in de Pauluskerk gesproken over het probleem, met professionals, onderzoekers en daklozen. Dat deel van het programma is uitverkocht.