DNA-spoor kofferbakmoord wijst voorzichtig naar Leon van M.

DNA-onderzoeken in de zaak van de Oostvoornse kofferbakmoord geven wisselende resultaten. Dat blijkt maandag tijdens de tweede dag in het proces uit verklaringen van deskundigen in de rechtbank. Maar liefst vier forensisch onderzoekers worden gehoord over gevonden DNA-sporen bij de vastgebonden polsen van het slachtoffer.

Apothekersassistente Caroline van Toledo (35) werd in september 2005 gedood. Haar lichaam werd gevonden in de kofferbak van haar uitgebrande auto, bij het Kruininger Gors. Een DNA-match leidde in 2016 naar Leon van M. (42).

Het DNA-spoor is beschadigd, omdat het lichaam van het slachtoffer verbrand was. Daardoor was er niet meteen een 100 procent match. Een extra complicatie is dat de broer van Leon van M. ook enigszins in beeld is als verdachte.

Het DNA, dat is onderzocht, zat aan de binnenkant van de knoop van de stropdas waarmee Van Toledo was vastgebonden.

Skype

Eén van de vier experts die door justitie is ingeschakeld, Richard Eikelenboom, zit in Colorado in de VS. Hij wordt maandag via een Skype-verbinding gehoord. Eikelenboom kwam eerder voor de zaak naar Nederland, maar toen werd het proces verdaagd.

Op de eerste zittingsdag, afgelopen vrijdag, zijn getuigen uit de omgeving van Leon van M. gehoord. Zij hebben belastende verklaringen afgelegd. Leon van M. zou hen hebben verteld dat hij Caroline van Toledo heeft vermoord.

De rechtbank heeft vijf dagen uitgetrokken voor het proces.