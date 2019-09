Rotterdamse bokser Delano James uitgeschakeld op WK

De Rotterdamse bokser Delano James is maandag bij het wereldkampioenschap in Rusland uitgeschakeld. James was na de eerdere uitschakeling van Kasparian, Lacruz en van der Pas de laatste Nederlandse bokser in Jekaterinenburg.

James, bokser van de Rotterdamse boksschool Van 't Hof, verloor in de tweede ronde van het WK van de Turk Necat Ekinci. In de klasse tot 69 kilogram was Ekinci met 5-0 te sterk.

De in Capelle aan den IJssel woonachtige Artjom Kasparian werd zondag al uitgeschakeld. Kasparian, uitkomend in de klasse tot 81 kilogram,verloor in de tweede ronde van de Roemeen Paul Andrei Aradoaie (3-2).