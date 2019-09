Nog steeds geen duidelijkheid over bouw reizigerstunnel station Gorinchem

Het bouwbedrijf werd naar eigen zeggen verrast door de aanwezigheid van de putten, maar volgens ProRail werden deze aangegeven op tekeningen die vantevoren aan de aannemer waren gegeven.

De spoorwegbeheerder hoopt met een zogenoemde bodemprocedure bij de Raad van Arbitrage af te dwingen dat de tunnel alsnog wordt aangelegd. Een kort geding over dezelfde kwestie liep eerder dit jaar op niets uit.



De reizigerstunnel in Gorinchem zou eigenlijk in december klaar moeten zijn. De tunnel maakt het station toegankelijk voor iedereen. Zo krijgt de tunnel een lift en een nieuw zijperron met een hellingbaan.

ProRail wil de tunnel in 2021 alsnog laten bouwen. "Of dat wordt gehaald, is op dit moment niet te zeggen", zegt ProRail. Het is nog niet bekend wanneer de zaak dient.