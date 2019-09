Tim fietst 6400 kilometer in 28 dagen met tussenstops in de Mac

Tim Wolvetang gaat 6400 kilometer fietsen in de VS voor het goede doel

Tim Wolvetang (32) staat voor de grootste uitdaging van zijn leven. Aanstaande donderdag begint hij aan zijn Coast2Coast-fietstocht dwars door Amerika. In 28 dagen fietst hij van Carlsbad aan de westkust naar New York aan de oostkust. "Als ik deze kans nu niet pak, dan is het de vraag of ik het ooit nog kan."

"Ik doe ieder jaar iets voor het goede doel", legt Tim uit. "Dit wilde ik al lang doen, maar het was moeilijk te plannen. Ik had nu dertig dagen de tijd en dacht; wat ga ik doen met die tijd? Van kust naar kust fietsen was altijd al wel een bucketlist ding voor me. In het dagelijks leven ben ik anesthesiemedewerker in het Erasmus MC en maak ik de gevolgen van kinderkanker dichtbij mee. Daarom besloot ik dat ik voor elke kilometer één euro voor KiKa wil ophalen." KiKa is het fonds van de Stichting Kinderen Kankervrij.

230 kilometer per dag

Aanstaande donderdag zal Tim zijn eerste kilometers maken. Toch zijn de dagelijkse kilometers niet de grootste uitdaging."Tijdens mijn trainingen fietste ik meer dan 300 kilometer, nu hoef ik dus maar 230 kilometer per dag. Daarnaast heb ik aan het einde van de rit vijf dagen speling, dus ik kan een extra rustdag pakken als dat nodig is."

Via het laagste en het hoogste punt van Amerika naar New York

Omdat Tim een voorliefde heeft voor extreme uitdagingen, gaat zijn fietstocht voor het goede doel door ruige gebieden zoals Sierra Nevada, Death Valley en de Rocky Mountains. Daarmee kruist hij het laagste punt en het hoogste punt van Amerika. "Mijn route is niet de kortste, maar wel de mooiste."

"Ik heb een week lang vier uur per dag besteed aan het uitzoeken van de routes. Die zijn een soort leidraad, want uit ervaring weet ik hoe meer je plant, des te groter de kans is dat je het niet haalt. Je weet nooit wat voor wegen je tegenkomt, wat het weer doet en of je fiets kapot gaat."

Met z’n fiets door de MacDrive

"Naast kleding, elektronica en gereedschap voor mijn fiets, moet ik mijn eigen eten en drinken meeslepen. Gelukkig is Amerika een heel ontwikkeld land en zijn er onderweg veel benzinestations waar ik eten kan kopen, maar het vereist wel wat planning. Ik eet geen speciale sportvoeding, maar wel twee keer zoveel als normaal. Ook kom ik vast regelmatig een MacDonalds tegen, haha."

Afzien

"Het wordt onderweg ongetwijfeld afzien. Het zal een lange en moeilijke weg worden net als de kinderen met kanker ervaren. Zij en hun families hebben er niet om gevraagd om te lijden. Ik hoop dat ze net zo van kanker herstellen als ik van deze fietstocht doe. Op dit moment overleeft 75% van de kinderen. Het doel van KiKa is om daar 95% van te maken."

