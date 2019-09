Een beetje ridder heeft vaseline bij zich

Twee dagen lang gaf de kalender in Vlaardingen het jaar 1273 aan. De tijd van Floris de Vijfde en stadsrechten voor Flardinga. Het moet een traditie worden: ieder jaar een weekend terug naar de Middeleeuwen in de Haringstad.

Er werd in het Oranjepark flink uitgepakt dit weekend. Een heus riddertoernooi waarmee vermogende graven in die tijd goede sier wilde maken. Met paarden, acteurs in Middeleeuwse kledij, muziek maar ook gewoon patat en een frikandel.

Stadsrechten

Jong en oud maakten in het park een tijdreis. Vorig jaar stond het jaar 1018 centraal in Vlaardingen en dat werd groots gevierd met het naspelen van de Slag van Vlaardingen met Dirk de Derde in de Broekpolder. Nu was er zaterdag in de binnenstad van alles rond het thema stadsrechten 1273 en in het Oranjepark twee dagen lang.

Onder de nazomerzon genoten de re-enactors van alle aandacht. Ze vertelden hoe je een pijl maakt of een paar Middeleeuwse bordeelsluipers, er was muziek met instrumenten uit die tijd maar ook ridders in 10 kilo zware malienkolders. Jonkvrouwen vertelden spannende verhalen over de bloedige tijd en anderen borduurden wandkleden. De hoofdmoot was voor de ridders te paard.

Vaseline

Het toernooi werd een aantal malen opgevoerd met speciaal getrainde paarden en acteurs. De strijd was hard, maar fair. En het publiek genoot van het spektakel op een speciaal aangelegde zandvlakte. Het CHIO avant-la-lettre in Vlaardingen.

Volgend jaar moet er we meer vaseline aanwezig zijn, want sommige ridders hadden na de verhitte strijd moeite de metalen helm weer af te doen. Vanaf maandag is het weer 2019 in Vlaardingen en gaat de strijd gewoon weer verder...in de gemeenteraad.