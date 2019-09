Leefbaar Rotterdam wil opheldering over sluiting Maastunnel voor asfaltreparatie

Leefbaar Rotterdam wil een debat met het Rotterdamse college over de laatste sluiting van de Maastunnel. Die moest vorige week deels weer dicht, omdat het nieuwe asfalt vies was geworden.

Door de aangekondigde sluiting kon verkeer woensdag vanaf 14:00 uur niet richting Zuid door de Maastunnel. Dat leidde tot een opstopping in de Rotterdamse binnenstad in de spits.

De Maastunnel ging nog geen maand geleden weer open na een langdurige renovatie van twee jaar. Als snel zaten er zwarte vlekken op het nieuwe gele asfalt in de tunnel. Die ontstonden bij asfalteringswerkzaamheden net buiten de Maastunnel. Door regen kwam een deel van de zwarte kleeflaag in het asfalt net buiten de tunnel op het asfalt ín de tunnel terecht.Robert Simons van Leefbaar Rotterdam zegt te begrijpen dat de Maastunnel er voor de officiële opening in oktober spic en span uit moet zien, maar vraagt zich af of de herstelwerkzaamheden niet in het weekend konden. Dan had het volgens hem voor minimale overlast gezorgd.