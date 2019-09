Nieuwe zebrastraat zorgt voor ophef in Heerjansdam

Inwoners van Heerjansdam vinden de nieuwe zebrastraat in de Sportlaan gevaarlijk en onduidelijk. Leerlingen van twee scholen hielpen de gemeente bij het ontwerp. De nieuwe oversteekplaats moet de verkeersveiligheid rondom de scholen verbeteren. Volgens buurtbewoners is het tegenovergestelde gebeurd.

Ongeveer twee weken geleden is de zebrastraat geopend, maar voor veel mensen is de verkeerssituatie onduidelijk. Het zebrapad is over de gehele lengte van de straat getrokken en ziet er anders uit dan het gebruikelijke zebrapad.

Daarnaast is de Sportlaan opgehoogd. Daardoor loopt het trottoir nu gelijk aan de weg en is het onduidelijk wat precies het voetpad is.

Twijfel

Godelieve Odijk, directrice van de Koningin Julianaschool, vindt het geen verbetering. "De gemeente heeft erg zijn best gedaan om er iets moois van te maken, maar voor mij als schooldirectrice is de veiligheid het allerbelangrijkste en daar twijfel ik nu aan."

"Het is vaag waar stoep en lopen begint en waar rijden ophoudt. Je deelt nu één grote vlakke ruimte met fietsers, voetgangers en automobilisten en dat is best lastig. Wij hebben dit met de school nooit zo besproken", vertelt Odijk.

Geen officieel zebrapad

Volgens Wilko Peentra, woordvoerder van de Zwijndrechtse burgemeester, is er wel goed over nagedacht. De zebrastraat is geen officieel zebrapad en moet er vooral voor zorgen dat automobilisten behoedzamer rijden. "De bedoeling van de weg is dat fietsers, voetgangers en automobilisten samen gebruik maken van de straat en dat de auto niet meer bepalend is. De inrichting is anders dan de bewoners gewend zijn en het vraagt even de tijd om er aan te wennen."

Directrice Odijk vindt het jammer dat er vanuit gemeente Zwijndrecht weinig reactie komt. "Ze moeten de zorgen die er nu zijn wat serieuzer nemen. Het gaat om de veiligheid van de kinderen."

De gemeente laat weten dat ze de geluiden uit Heerjansdam over de veiligheid van deze inrichting gehoord hebben. De gemeente blijft de situatie monitoren en zal als het nodig blijkt maatregelen treffen.