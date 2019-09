Nog 20.000 knuffels over na knuffelregen in de Kuip

Nog 20 duizend knuffels over na knuffelregen in Kuip

Het regende zondag knuffels in de Kuip. Patiëntjes van het Sophia Kinderziekenhuis werden onder luid applaus bedolven onder duizenden knuffels. Na de actie zijn er nog duizenden knuffels over. "Daar is een nieuwe actie voor in het leven geroepen!", vertelt mede-initiatiefnemer Marc Weterings.