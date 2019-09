Trein op Rotterdam CS stilgezet vanwege nikaabdraagster

Een trein heeft maandag aan het begin van de middag op Rotterdam Centraal stilgestaan, omdat een vrouw zich weigerde te identificeren. De treinconducteur had hierom gevraagd, omdat de vrouw een nikaab droeg en zich weigerde te identificeren.

De 19-jarige vrouw uit Roosendaal zat in een trein op het traject Dordrecht-Lelystad. Tijdens een kaartcontrole vroeg de conducteur haar om zich te legitimeren. Dat weigerde de vrouw. Ook weigerde ze bij de volgende halte op Rotterdam CS de trein te verlaten.

De politie werd erbij geroepen. De trein met naar schatting 200 passagiers werd stilgehouden. De Roosendaalse gaf volgens de politie aan dat ze alleen gecontroleerd wilde worden door een vrouwelijke agent en dat die maar ter plaatse moest komen. "Dat was met het oog op de wachtende passagiers geen optie voor de agenten", aldus een woordvoerder.

Tekst loopt verder onder tweet

Agenten gaven de vrouw de keuze. Ze kon zich alsnog identificeren of ze kon de trein uit en in een aparte ruimte wachten tot een vrouwelijke agente tijd had om naar CS te komen. Na overleg besloot de vrouw eieren voor haar geld te kiezen en zich ter plekke te identificeren.

Voor de politie was hiermee de zaak afgedaan. Door de weigerende reizigster liep de trein twintig minuten vertraging op.

De NS kan niet zeggen of de vrouw haar reis heeft voortgezet. Ze is vermoedelijk niet uit de trein gezet. Vervoersmaatschappijen staan op het standpunt dat ze een vervoersplicht hebben.