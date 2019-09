Slang 'Snake' reisde van Rotterdam naar Papendrecht

Medio augustus ontsnapte de korenslang van Ada Schouten uit zijn terrarium in een slaapkamer in Rotterdam-Zevenkamp. Na ruim drie weken in een tuin in Papendrecht gelogeerd te hebben is 'Snake' terug in de liefdevolle handen van Ada.

Ada zag in een plaatselijke krant een verhaal over een slang in Papendrecht. Ze herkende Snake meteen. Na een lange zoektocht in het tuinhuisje van Bert Fijnekam bleek de slang al te zijn gevlogen.

Buurman Van Hofwegen was in zijn tuinhuis aan het werk toen hij iets zag bewegen. Het bleek Snake. Volgens Ada is haar slang een stuk magerder geworden. In de toekomst gaat ze een gps-tracker onder de huid van Snake plaatsten.