De extreem belangrijke jacht naar de muskusrat

Het is volgens Jan Verburg van Muskusrattenbeheer moeilijk te zeggen hoeveel muskusratten er precies in dit gebied wonen. "Muskusratten zwerven. En ze proberen ook andere gebieden te benaderen. Maar het afgelopen jaar hebben we hier maar één rat gevangen."

Toch is het extreem belangrijk dat het gebied regelmatig wordt gecontroleerd. "Als een rat zich hier vestigt, komt er vaak een andere rat op af. Die krijgen jongen. En die beginnen aan een graafstelsel. Dan kan er water in de dijk komen, waardoor hij modderig wordt van binnen en verzwakt."

Problemen

Het water op deze plek staat in directe verbinding met de Schie. "Als de dijk hier zou breken, loopt heel de polder onder. Als in het meest gunstige geval de A13 en het vliegveld een dag buiten werking zouden zijn, dan praat je al over een miljoenenschade. Dit gebied is een slagader voor Zuid-Holland."

Rattenvanger Peter Gronloh beseft zich dat zijn werk extreem belangrijk is. "Als wij dit niet zouden doen, dan komt heel West-Nederland in gevaar."