Terroristen 'respectvol' behandeld in de Rotterdamse Schie

De begeleiding en behandeling van terroristen in gevangenis De Schie in Rotterdam is in orde. Dat meldt de inspectie Justitie en Veiligheid maandag na onderzoek. Onduidelijk is of het deradicaliseringsprogramma's in de gevangenis effect hebben.

De inspectie nam de kwaliteit van het personeel op de terroristenafdelingen onder de loep. Ook keek ze naar de manier waarop de Terroristen Afdelingen - of TA's - proberen om gedetineerden voor te bereiden op een terugkeer in de samenleving. Beide zijn in orde. "De rechtspositie van de TA-gedetineerden is gewaarborgd en de omgang met hen is respectvol."

In Rotterdam is plaats voor 7 terroristen en in Vught 41. Tijdens de detentie proberen de gevangenissen hun afstand te laten nemen van extremistische ideeën. "Of de inspanningen ook leiden tot het afzweren van radicaal gedachtengoed en of ze bijdragen aan een veilige terugkeer in de maatschappij, is niet te zeggen. Daarvoor is meer onderzoek nodig", aldus de inspectie.

Verbeterpunten

De inspectie heeft ook kritiek. Zo is de informatie-uitwisseling tussen de TA's en de reclassering slecht. De reclassering levert bijvoorbeeld te laat risicotaxaties aan. "Door de late levering kan het risicoprofiel dat een TA opstelt over het gedrag van een gedetineerde onvoldoende zijn."

Qua informatie-uitwisseling met de gemeente waaronder de twee gevangenissen vallen, merkt de Inspectie Justitie en Veiligheid op dat er geen vastgelegde afspraken bestaan. "Samenwerking berust op persoonlijke contacten. Die kunnen wegvallen waardoor kennis verdwijnt."