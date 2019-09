Ultimatum voor islamitische hogeschool Rotterdam na uitspraken rector

Minister van Engelshoven van Onderwijs dreigt de onderwijsbevoegdheid van de Islamic University of Applied Sciences (IUASR) in Rotterdam in te trekken. Reden zijn uitspraken van rector Ahmet Akgündüz in november vorig jaar op de Turkse televisie. De IUASR stapt naar de rechter vanwege het ultimatum.

Eind november vorig jaar raakte Akgündüz in opspraak. Hij had op de Turkse televisie aanhangers van de in kringen van president Erdogan verguisde Fethullah Gülen 'vijanden van de staat' genoemd. Zij zouden volgens de rector de dood verdienen. Met de opstandelingen die in juli 2018 de regering van Erdogan wilden omverwerpen mochten de Turken van Akgündüz doen 'wat ze willen'.

Een storm van protest laaide op in (sociale) media waarna minister Van Engelshoven een onderzoek liet instellen. De zogeheten Commissie Beoordeling Uitingen Maatschappelijk Verantwoordelijkheidsbesef heeft nu geoordeeld dat twee van drie onderzochte uitspraken discriminerend zijn en de kwalificatie hate speech verdienen.

Met het ultimatum geeft de minister een eerste waarschuwing af. Ze eist dat rector Akgündüz binnen drie maanden zijn uitspraken rectificeert door een verklaring te plaatsen op de IUASR-website en via een advertentie in een landelijk dagblad. "Gebeurt dit niet, dan wordt de IUASR de bevoegdheid afgenomen om graden te verlenen... dan is er geen plek meer voor deze instelling in ons stelsel." Het intrekken van de onderwijsbevoegdheid betekent dat de school automatisch ook geen hogeschool meer mag zijn.

De IUASR heeft volgens een woordvoerder van het ministerie vooraf inzage gehad in het onderzoek. De onderwijsinstelling was maandagavond niet bereikbaar voor commentaar, maar is naar verluidt naar de rechter gestapt. Rector Akgündüz gaf eerder aan dat hij in november 2918 niet zijn eigen mening heeft gegeven over de situatie in Turkije, maar slechts de Koran uitlegde.