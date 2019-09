Brandbrief burgemeesters aan politiek Den Haag over drugscriminaliteit

De aanpak van drugscriminaliteit moet snel beter. Dat staat maandag in een brief die is ondertekend door 12 burgemeesters, onder wie burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam. Hij tekende namens de politie Eenheid Rijnmond waar ook andere regiogemeentes onder vallen.

De burgemeesters luiden de noodklok, omdat volgens hen de rechtstaat onder druk staat door de drugscriminaliteit. Criminele netwerken zijn vaak grensoverschrijdend, terwijl de aanpak in ons land versnipperd is. Ze willen dat het rijk, regio's en gemeenten nauwer gaan samenwerken en dat de informatie-uitwisseling verbetert. Het uitwisselen van gegevens is nu vaak niet mogelijk vanwege de privacy-wetgeving.

Een hardere aanpak van de drugscriminelen betekent volgens de burgemeesters dat politie en justitie er meer mensen bij krijgen. Op dit moment houden die nog te weinig tijd over naast andere zaken om drugszaken uit te rechercheren en op tijd te vervolgen.

Ook moet er geld bij om fraude en witwassen - ofwel verdachte financiële transacties - beter aan te kunnen pakken, staat in de brief. Een van de manieren is volgens hen om de grens voor het verplicht melden van contante betalingen naar beneden moet. Contante betalingen van luxe goederen is een veelgebruikt middel van criminelen om geld wit te wassen.

Eerder zei korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie ook al dat de strijd tegen drugscriminaliteit prioriteit moet krijgen.