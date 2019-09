Rotterdamse modestudenten ontwerpen Prinsjesdagjurk

Het is inmiddels al jaren een traditie: modestudenten van het Albeda College die een jurk ontwerpen voor Prinsjesdag. Nadat vorig jaar Annemarie Jorritsma (VVD) de gelukkige was, is dit jaar de Rotterdamse VVD'er Antoinette Laan degene die in een jurk van Rotterdamse makelij loopt.

"Dat is best wel gaaf als straks deze jurk door zoveel mensen op tv wordt bekeken", zegt Linda de Visser, één van de twee modestudenten die verantwoordelijk is voor het winnende ontwerp.

"Het is best bijzonder, want we hadden onze diploma's nog helemaal niet", vervolgt studente Priscilla Luijks. "We hadden daarom ook best wat hulp nodig, maar dat maakte het wel een heel interessant leerproces."

Anders dan anders

En het eindresultaat zorgt dan ook voor tevreden gezichten. "Hij is anders dan anders en ze hebben een combinatie gemaakt van een jurk en een jasje in één", zegt de trotse Laan, die dinsdag tijdens Prinsjesdag met een bijpassende hoed de jurk zal dragen. "Je ziet zoiets niet snel in de winkel, dus ik dacht: als ik dan toch iets anders wil, dan wil ik zoiets."