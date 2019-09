Aandelen Stadion Feijenoord nog bij Sportclub Feyenoord

Tijdens de ledenvergadering van Sportclub Feyenoord is niet gestemd over het eventueel overdragen van de aandelen die de club heeft in Stadion Feijenoord aan de Kromme Zandweg bv. Voor een stemming was twee derde van het aantal leden van Sportclub Feyenoord nodig. Met 68 aanwezige leden is dat quorum bij lange na niet gehaald.

Op 2 oktober wordt er opnieuw gestemd over de afsplitsing van het aandelenpakket van Sportclub Feyenoord aan de Kromme Zandweg bv. In deze vergadering is de eis van het minimaal aantal aanwezige leden, twee derde van het totaal aantal leden, niet meer van kracht. De afsplitsing van de aandelen naar een bv is noodzakelijk, omdat een directe afsplitsing van een vereniging naar een stichting niet mogelijk is.

Kromme Zandweg bv

Binnen de Kromme Zandweg bv zijn de penningmeester, Peter Bak, en de secretaris, Cees Ultee, van Sportclub Feyenoord ook de bestuursleden. Volgens voorzitter van stichting Vrienden van De Kuip, Hans Fortuin, is op de vergadering aangegeven dat dat een tijdelijke oplossing is. "De secretaris en de penningmeester zijn ook de bestuursleden van de Kromme Zandweg bv. Ze hebben uitgelegd dat het de start is van die bv. Dat is in overleg gegaan met notarissen en belastingadviseurs. De aandelen kunnen niet direct van de vereniging aan een stichting worden overgedragen. De wens in dat de bv zo spoedig mogelijk een stichting wordt, waarin Sportclub Feyenoord langzamerhand terugtreed."

Sportclub Feyenoord secretaris Cees Ultee laat weten dat er nooit sprake geweest is van een bod vanuit de Kromme Zandweg bv. "Het gaat niet om een bod maar om een familaire overdracht. Het enige bod dat er op dit moment ligt, is van De Vrienden van De Kuip. Daar wordt door de toezichtcommissie en het bestuur naar gekeken en op meerdere punten, zoals betrouwbaarheid en haalbaarheid, getoetst."

De Vrienden van De Kuip

Sportclub Feyenoord heeft een meerderheidsbelang in Stadion Feijenoord met 53 procent van de aandelen. De overige 47 procent aan aandelen zijn in handen van kleinere aandeelhouders. Stichting De Vrienden van De Kuip dingt ook mee naar de aandelen van Sportclub Feijenoord. De stichting hoopt met een bod van 15 miljoen ervoor te zorgen dat de BVO Feyenoord en het stadion weer één geheel worden. Het bod is niet besproken op de vergadering maar wordt nog onderzocht door de toetsingscommissie. Het bod is wel schriftelijk uitgedeeld aan alle aanwezige leden.

Fortuin is direct helder over de intenties van De Vrienden van De Kuip. "Wij hebben een plan B ingediend bij alle politieke partijen. Plan B is Feyenoord City zonder nieuw stadion. Dat is voor de stad sneller en goedkoper. De politieke partijen gaan intern met elkaar praten over het plan van De Vrienden van De Kuip."

Het liefst ziet Fortuin dat de aandelen blijven waar ze zijn. "Het liefst heb ik dat de aandelen bij Sportclub Feyenoord blijven. Maar als de sportclub voor een nieuw stadion blijft pleiten nemen wij het liever over.

In de video is een interview met Hans Fortuin te bekijken. Cees Ultee gaf zijn reactie buiten de camera om.