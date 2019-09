Eerste kinderhersencentrum van Europa in Sophia Kinderziekenhuis

Het Sophia Kinderziekenhuis krijgt in 2020 een Kinderhersencentrum. Het is het eerste hersencentrum voor kinderen van Europa.

Jaarlijks komen er vijfduizend kinderen met hersenaandoeningen, problemen met het hoofd of de zintuigen langs bij het Sophia Kinderziekenhuis. "Om deze aandoening goed te kunnen behandelen is het noodzakelijk de hersenen nog beter te leren begrijpen. Daarom bundelt het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis al haar ervaring en expertise op dit gebied en start zij het Kinderhersencentrum", zegt dr. Marie-Lise van Veelen-Vincent, kinderneuroloog in het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis.

Volgens het ziekenhuis is de oprichting van het centrum een belangrijke stap in de aanpak van ontwikkelingsachterstand of hersenaandoeningen.

Technologische ontwikkelingen

"De hersenen zijn het meest complexe orgaan van het lichaam. En tegelijkertijd het meest essentiële orgaan voor een goede onwikkeling van een kind", aldus de kinderneuroloog. "Je identiteit, je leven, je geluk. Alles hangt af van de ontwikkeling van de hersenen. Een kleine afwijking heeft vaak grote gevolgen."

Volgens Van Veelen-Vincent volgen de ontwikkelingen in de technologie elkaar in rap tempo op. "Door juist nu de handen ineen te slaan kunnen we de nieuwste inzichten en onderzoekstechnieken optimaal benutten en multidisciplinaire zorgen bieden", zegt ze.

De kinderen die behandeld zullen worden in het Kinderhersencentrum hebben een combinatie van verschillende aandoeningen. Dan gaat het om hersentrauma, ontwikkelingsachterstand, autisme of gezichtsafwijking. In het centrum werken meerdere specialisten samen, zoals neurochirurgen, KNO- en oogartsen en psychiaters.

Kinderhersenlab

Een belangrijk onderdeel van het Kinderhersencentrum wordt het Kinderhersenlab. Daar gaan wetenschappers de functie en ontwikkeling van kinderhersenen testen en meten.

"Veel van de aandoening op het gebied van de hersenen zijn zeldzaam. Onze hypothese is dat verschillende hersenaandoeningen veel meer factoren gemeenschappelijk hebben dan we nu weten. Door alle gegevens naast elkaar te leggen kunnen we kruisbestuivingen maken en leren onderzoekers de hersenen beter begrijpen", gaat Van Veelen-Vincent verder.

De uitkomsten van de testen en metingen worden meteen gedeeld met de ouders.