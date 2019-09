'Oude dame' vaart weer op en neer tussen Hekelingen en Nieuw-Beijerland

De recordtijd voor de oversteek van 47 seconden haalt de vervanger van Queen Jacqueline niet, maar het tijdelijke veer tussen Hekelingen en Nieuw-Beijerland doet verder niet onder voor het gebruikelijke veer, zegt de exploitant. De pont is ietsje kleiner, maar voor echt grote vertragingen zorgt dat ook weer niet.

Voor een paar dagen ligt op het stukje een ander veerpont tussen de Hoeksche Waard en Voorne-Putten. "Een oude dame", lacht Hoorweg. Het schip is gebouwd in 1955 en heeft tot 1997 al tussen Hekelingen en Nieuw-Beijerland gevaren. Daarna werd de pont ingezet bij Krimpen aan den Lek.

Het grote verschil is de capaciteit van het veer. Het dek is wat smaller ten opzichte van de reguliere pont. "Ja, de auto's van nu zijn wat breder en langer dan vroeger", verklaart Hoorweg.

Reacties

Als Hoorweg zijn verhaal vertelt staat een rij auto's te wachten. Die rij begint op de dijk. "Ik denk een pont of drie", schat Hoorweg in. "Dat is een kwartiertje wachten ongeveer."

De reacties vanuit de wachtrij zijn wisselend, gaat Hoorweg verder. "De ene automobilist is positief dat er toch wat is. De ander vindt 'm te klein, maar grotere ponten zijn er gewoon niet. We zijn blij dat deze nu hebben."