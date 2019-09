Prinsjesdag: Rotterdam hoopt op veel extra geld uit Den Haag

Wethouder van Gils: Het is een goed gebruik dat we langs gaan in Den Haag op Prinsjesdag

Het hele jaar wordt er veel gelobbyd vanuit Rotterdam bij het kabinet voor meer geld voor tal van grote zaken die in de stad spelen. Bijvoorbeeld voor de steeds duurder wordende jeugdzorg. Op Prinsjesdag als de nieuwe plannen van het kabinet voor het komende jaar gepresenteerd worden, horen de steden dan ook of ze er geld bij krijgen.

Wethouder Arjan van Gils van Financien: "Energietransitie, alles rondom bereikbaarheid. De nieuwe oeververbinding is heel belangrijk. Voor de rest is bouwen lin de stad heel belangrijk. Zodat we ook onze politieagenten, leraren en verpleegkundigen een plek in de stad kunnen geven. Je merkt wel dat dat erg begint te wringen”.

Geheim

Het kabinet probeert de verdeling van het geld altijd geheim te houden tot Prinsjesdag, maar al jaren lekken de stukken vroegtijdig uit. Toch gaat het dan om hoofdlijnen. Exacte bedragen zijn nog niet bekend gemaakt.

Van Gils: “Daar ben ik heel benieuwd naar. Juist van belang voor ons zal zijn, dat het geld snel beschikbaar is. En dat het niet in de gebruikelijke schotjes zit. Dit is voor openbaar en dit is voor wegen. “

Traditie

Al vroeg gaan burgemeester Aboutaleb en zijn 11 wethoiuders vandaag naar Den Haag.

“Het is een goeie traditie. We zijn te gast bij de gemeente Den Haag, die ontvangt ons in het Mauritshuis. Daar gaan we altijd even zwaaien naar de Koning en de Koningin in de glazen Koets. Dan kijken we met elkaar naar de Troonrede in het Mauritshuis”, aldus wethouder Arjan van Gils van Financien.



Na de Troonrede vergaderen de vier grote steden gezamenlijk. ieder jaar wordt een andere stad de voorzitter. Dit jaar zal dat burgemeester Aboutaleb worden van Rotterdam. Hij volgt zijn collega van Utrecht op.

“Voordeel is dat je iets meer de agenda bepaalt. Je bent ook degene die als woordvoerder naar het kabinet of naar de ministers steeds optreedt. Dat heeft zekere voordelen”, zo zegt wethouder Van Gils.

Belangrijke onderwerpen voor Rotterdam zijn woningbouw, aanleggen openbaar vervoer, de (jeugd)zorg en de energietransitie in de Rotterdamse haven.