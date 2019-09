Vice-premier Hugo de Jonge valt ook met Prinsjesdag op door zijn schoenen

Voor vrouwelijk politici is Prinsjesdag een mogelijkheid om op te vallen en zich naast hun politieke opvattingen ook kledingtechnisch te profileren. Over de hoedjes van Prinsjesdag wordt vaak meer gesproken dan over de inhoud van de troonrede.

"Maar voor mannen zijn de kledingvoorschriften eigenlijk best wel een beetje saai", vindt de Rotterdamse vice-premier Hugo de Jonge. "Een jacquet. Het ziet er mooi uit, maar het is wel een beetje boring. En eigenlijk mag daar wel een beetje verandering in komen."

Het enige kledingstuk dat daar een beetje mogelijkheid voor biedt dat zijn de schoenen, zegt De Jonge. En dus heeft hij (weer) een opvallende creatie uitgekozen.

Bericht gaat verder onder de tweet.

"Ik ben uitgekomen bij de Herenplaats in Rotterdam", legt de vice-premier uit, terwijl hij de schoenendoos in zijn handen heeft, "Hier werken kunstenaars met een beperking. En ik heb een prachtige creatie van Livia Dencher uitgekozen."

De kunstenares laat zich voor haar schilderijen zich inspireren door haar reizen en door boeken. "Zo zie je op de neus van mijn schoenen een rivier lopen. Dat is voor mij meteen de Maas, dat is duidelijk", zegt hij lachend en chauvinistisch.

Het schoenenkunstwerk is op leer gedrukt en Mascolori, het huismerk van de minister, heeft er schoenen van gemaakt.

Bordessluipers

Het is niet voor het eerst dat de vice-premier met zijn stappers in het nieuws komt. Hij stond met zijn opvallende Mascolori-schoenen op het bordes tijdens de presentatie het huidige kabinet. Later bood hij de schoenen aan voor een veiling van Serious Request.



Hoedjes zijn passé

Ook de echtgenote van Hugo de Jonge ziet er op Prinsjesdag uit om door een ringetje te halen. Mireille stond dinsdag vroeg op om haar haren te laten doen bij de kapper in Katendrecht.

Ze heeft bewust voor een haarstukje van droogbloemen gekozen in plaats van de traditionele hoed.

Op Prinsjesdag maken 'hoeden' normaliter de dienst uit. Maar hoeden hebben hun langste tijd gehad, als het aan de Rotterdamse bloemiste Marit ligt. Zij heeft het haarstukje van Mireille gemaakt. "Droogbloemen zijn echt dé laatste trend. Eigentijds en stijlvol."

Kapper Ismail van Op de Kaap heeft het haarstukje in haar kapsel verwerkt. Hij is trots op het resultaat. "Hoedjes zijn niets voor Mireille. Dit past veel beter bij haar."