Rotterdamse basisschool rouwt om omgekomen Stan (9) bij chalet-brand in Brabant

Op basisschool De Blijberg in Rotterdam-Blijdorp kwam het nieuws over de dood van hun leerling "als een schok binnen". De 9-jarige Stan uit groep 6 kwam zaterdagnacht om het leven bij een brand in het zomerhuisje van zijn oma in het Brabantse Strijbeek. Ook een 6-jarig vriendje uit Brabant overleefde de brand niet.

"De komende periode zullen we zo goed mogelijk proberen deze tragische gebeurtenis te verwerken," schrijft de schoolleiding in een brief aan alle ouders van de Blijberg-leerlingen. "We hebben daarbij ondersteuning van de GGD en Schoolmaatschappelijk Werk."

Zaterdagnacht brak brand uit in het houten chalet van de oma het Rotterdamse gezin. In het huisje sliep oma met haar twee kleinkinderen en een 6-jarig logeetje. De oma wist samen met een van haar kleinkinderen nog op tijd naar buiten te komen.

De andere twee kinderen konden niet meer gered worden. De vader van het Rotterdamse gezin, die in een naastgelegen huisje sliep, heeft tevergeefs geprobeerd het brandende pand binnen te komen. Hij raakte daarbij gewond. De brand was zo heftig dat ook de brandweer en politie het chalet niet binnen konden.

De school wil verder niet reageren op de gebeurtenis: "Dat hebben we zo afgesproken met de ouders van Stan," zegt directeur Peter Vroone. "De komende dagen zullen we met hun verder bespreken wat we met school zullen gaan doen."