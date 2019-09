Rijnmond blikt seizoen lang terug op EC-winst Feyenoord in 1970

Robert van Brandwijk schrijft een boek over de Europa Cup-winst van Feyenoord in 1970

Vijftig jaar geleden won Feyenoord als eerste Nederlandse club de Europa Cup I, het toernooi dat tegenwoordig door het leven gaat als de Champions League. Rijnmond staat dit voetbalseizoen stil bij deze bijzondere gebeurtenis. Precies vijftig jaar na de speeldata van toen, schenken we bij Rijnmond op TV, radio en online aandacht aan alle wedstrijden, zowel thuis als uit.

Tijdens het toernooi rekende Feyenoord achtereenvolgens af met KR Reykjavik, AC Milan, Vorwärts Berlin, Legia Warschau en tot slot Celtic FC. Het eerste duel tegen het IJslandse KR Reykjavik was op 17 september 1969 en eindigde in een eclatante 12-2 zege in de Kuip voor de Rotterdammers.

50 jaar geleden

Op 17 september 2019, exact vijftig jaar later, blikken we terug op die wedstrijd met de maker van het tweede doelpunt, Piet Romeijn. Op deze manier schenkt Rijnmond aan alle wedstrijden van de Europese campagne van Feyenoord toentertijd aandacht, waarbij telkens een speler van het succesvolle Feyenoord van het seizoen 1969-1970 centraal staat. De serie eindigt op 6 mei 2020, vijftig jaar na de dag waarop Feyenoord in Milaan het Schotse Celtic FC met 2-1 versloeg.

Rijnmond doet dit project in samenwerking met schrijver, voormalig hoofdredacteur van Metro en huidig adviseur van Rijnmond Robert van Brandwijk. Van Brandwijk werkt aan een boek over het seizoen 1969-1970 van Feyenoord. Verhalen en anekdotes van zijn hand zullen op de website van Rijnmond verschijnen.