Foodexpert: 'Vegan restaurantjes groeien als kool'

Het aanbod aan vegan restaurants blijft stijgen. Ook in Rotterdam. De plant-based lifestyle blijkt de laatste jaren een echte hit te zijn. Rijnmondexpert Gijsbregt Brouwer, medeoprichter van het foodplatform 'De Buik van Rotterdam', vertelt ons meer over deze nieuwste trend.

Steeds meer mensen worden zich bewuster van wat ze eten. Maar wat houdt vegan precies in? "Eigenlijk eet je dan dingen waar geen dieren voor hoeven te lijden of sterven. Geen vlees, vis, kaas, melk, eieren, maar bijvoorbeeld ook geen honing", vertelt Brouwer.

Duurzaamheid speelt een grote rol in de groei van het veganisme. "Als we op deze manier met z’n allen vlees blijven eten, hebben we vier keer de aarde nodig. Dat redden we gewoon niet."

Hit op Instagram

Hiernaast is de plant-based lifestyle een echte hit op Instagram. "Mensen vinden het hip en gezond. Vooral de millennials kopiëren elkaars gedrag hierin via Instagram."

Volgens Brouwer werden mensen eerst vegan voor het welzijn van de dieren. De laatste jaren komt ook de duurzaamheid erbij kijken. Nu vinden mensen het ook hip om vegan te zijn. Toch denkt Brouwer dat het een trend is die zal doorzetten. "Het hippe van vegan zijn zal verdwijnen, maar toch zullen mensen veganistisch blijven."

Het aantal vegans stijgt en daarbij ook het aantal vegan restaurants. In omgeving Rijnmond heb je tegenwoordig een groot aanbod aan vegan restaurants. "Je merkt dat vegan restaurantjes groeien als kool", vertelt Brouwer.





Aanraders

Brouwer somt de leukste tentjes voor ons op. "Daantje en Kop van ’t Land in Dordrecht, Pele Surf Shack in Hoek van Holland en de Vegan Junkfood Bar en Jack Bean in Rotterdam zijn echte aanraders."

Hiernaast zijn de alternatieve voor vlees ook steeds beter volgens Brouwer. "Als je een hamburger eet proef je het verschil niet meer tussen een vegan en een 'echte' burger."

Gijsbregt Brouwer vertelt tweewekelijks op Radio Rijnmond over de laatste foodtrends. Heb je een vraag of een onderwerp waarover je meer zou willen weten? Mail dan naar radio@rijnmond o.v.v. expert.