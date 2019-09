Poll: De koopkracht stijgt. Waar geeft u uw geld aan uit?

Premier Rutte en zijn ministers hopen dat met het extra geld door de koopkrachtstijging consumenten meer geld gaan uitgeven en op die manier de economie zullen spekken.

Wel zouden vooral mensen met een midden- en hoger inkomen groei kunnen verwachten in 2020: 2 procent of meer. Wie een lager inkomen heeft, krijgt een kleinere koopkrachtstijging. 1,4 tot 1,8 procent is de verwachting van RTL Nieuws die vorige week de cijfers al in handen had.