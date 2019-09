Poolse volleybalfans veroveren Ahoy

De Nederlandse volleybalmannen speelden afgelopen week drie EK-groepsduels in Rotterdam Ahoy, maar tijdens de derde en laatste groepswedstrijd tegen Polen was er zondag voor Oranje sprake van een 'uitwedstrijd'. Wereldkampioen Polen werd in een uitverkocht Ahoy gesteund door een Poolse invasie.

Nederlandse supporters waren met moeite te vinden. Zij konden in het duel tegen Polen nauwelijks lawaai maken. "Dat is moeilijk met deze overmacht. Ik ben mijn stem bijna kwijt", lacht een vrouw. "Het volleybal leeft niet echt onder de Nederlanders", legt een mannelijke supporter uit. "Als het voetbal was, dan was het omgekeerd."

Nederland kon niet stunten tegen Polen. Het werd 3-0 in sets (25-19, 25-18 en 25-19). Ook de Schiedamse volleyballer Wessel Keemink waardeerde de sfeer: "Er zitten 6 duizend Polen op de tribune. Je ziet hoe het in het buitenland leeft en ik hoop dat dit steeds meer gaat leven in Nederland."