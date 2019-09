Teruggevonden 'Snake' blijkt andere slang; Rotterdamse heeft er plots twee

Het verhaal met de slang die was ontsnapt in Rotterdam en vervolgens opdook in Papendrecht krijgt alsnog een staartje. De teruggevonden 'Snake' blijkt 'Snake' helemaal niet te zijn. Baasje Schouten vond haar eigen slang terug in haar eigen huis. Het gevolg: ze had tijdelijk twee Korenslangen.

Maandagavond was Ada Schouten nog in de zevende hemel. Haar slang 'Snake', die drie weken geleden ontsnapte uit Zevenkamp, was teruggevonden in Papendrecht. "Oh wat ben je afgevallen!", riep ze nog.



Het verhaal was al wel wat onwaarschijnlijk. Want hoe de slang de tientallen kilometers verderop in Papendrecht opgedoken was, was een groot mysterie.

Maar later sloeg het verhaal om, toen de vrouw plots in een IKEA-tas keek. Daar kwam ze de échte Snake tegen. "Ik sta in de douche en ik zie mijn katten bij een rek zitten in de kattenkamer. En ik ga er naar toe en ik zie Snake met zijn kop uit de tas komen."

Bericht gaat verder onder de tweet.



Maar van wie is deze slang dan?

Schouten is blij dat ze haar échte Snake weer terug heeft, maar de vraag blijft natuurlijk: wie (en van wie) is nu die andere slang?

"Hij is supertam en superlief", zegt Schouten. "Dus ik denk wel dat hij of zij van iemand is geweest. Misschien zijn die mensen op vakantie of ze hebben 'm gewoon naar buiten gegooid, dat kan natuurlijk ook.

De dierenambulance heeft inmiddels de tweede slang opgehaald. "We hebben 'm Tenny genoemd (naar Rijnmondverslaggever Tenny Tenzer) en die is nu naar Serpo. Daar worden slangen goed verzorgd, maar we hopen dat de eigenaar zich meldt. "