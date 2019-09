Documentaireserie over Maastunnel: 'Iedereen heeft wel een band met de Maastunnel'

'Onze Tunnel van ouds als nieuw'. Zo heet de nieuwe serie over de Maastunnel die drie weken lang op TV Rijnmond wordt uitgezonden. Maker Salomé Trentelman portretteerde mensen die werkten aan de renovatie van het monument en fanatieke gebruikers van de tunnel.

Iedereen heeft wel een band met de Maastunnel. "Wat mij opviel, was de enorme trots waarmee de mensen in de tunnel werkten. Ze zijn ontzettend blij om hier een onderdeel van uit te maken", vertelt Trentelman.

Na een twee jaar durende renovatie is de Maastunnel sinds 19 augustus weer open voor het autoverkeer. De Maastunnel is twee jaar lang dicht geweest.

Steeds als er een stukje af was, ging Trentelman de tunnel in om mensen te interviewen en te bekijken wat er allemaal gebeurde. Trentelman heeft zich gefocust op de menselijke kant van de personen in de documentaire.

Drie delen

De serie bestaat uit drie delen. Die afleveringen vormen een aanloop naar een documentaire van 25 minuten die op zaterdag 5 oktober zal worden uitgezonden op TV Rijnmond. "De documentaire bestaat ook weer uit drie delen. We portretteren de bewoners, de gebruikers en de tunnel zelf", legt maakster Trentelman uit.

De driedelige serie over de Maastunnel zie je op Rijnmond op disndag 17 september, dinsdag 24 september en dinsdag 1 oktober om 17:20 uur.

Luister hierboven naar het volledige studiogesprek met documentairemaakster Salomé Trentelman over haar werk bij 'Onze Tunnel van ouds als nieuwe'. Ook de Rotterdamse woordkunstenaar Christopher Blok draagt op Radio Rijnmond een ode aan de Maastunnel voor.