Docu over 'onbegrijpelijke dood' van Capelse Mitchel Winters

"Zijn lach, zeker zijn lach." Dat is het eerste waar vrienden aan denken bij de Capelse jongen Mitchel Winters. Vrienden vertellen dit in een documentaire over de destijds 21-jarige jongeman.

Ruim drie jaar geleden maakte Mitchel een einde aan zijn leven door zich te laten doodschieten door de politie. Dit gebeurde in het Beatrixpark in Schiedam.

Documentairemaker Wytzia Soetenhorst heeft een docu gemaakt over de jongen: 'De onbegrijpelijke dood van Mitchel'. "Het liet mij niet los. Het is een heel bevreemdend verhaal, en gaande weg ben ik steeds meer gaan zoeken naar het verhaal van Mitchel zelf."

De jonge man belde op 30 mei 2016 zelf 112 over een overval en gaf een signalement van zichzelf af. Hij had ook melding gemaakt van een vuurwapen.

Toen de politie hem naderde in het park, liet Mitchell zijn handen niet goed zien. Hij zou ‘schiet dan, schiet dan!’ hebben geroepen.

Agenten schoten op de man, die daar aan overleed. De politie omschreef de situatie als 'suicide by cop', oftewel 'zelfmoord door middel van een agent'.

Soetenhorst twijfelde wel aan dit verhaal, vertelt ze op radio Rijnmond. "Ik wilde wel weten hoe het zat. Het is lastig om je vinger achter het verhaal van de politie te krijgen."

Wat heeft hem gedreven? Dat is een vraag die Soetenhorst probeert te beantwoorden. "De film is als een puzzel, we proberen de stukjes te leggen."

De docu is dinsdagavond te zien in het Wennekerhuis in Schiedam. Woensdag 25 september om 20.55 uur is het te zien bij BNNVARA op NPO 3.