Groenexpert: Ga geduldig met je tuin om

"De meest gemaakte fout is dat mensen gelijk heftig ingrijpen", vertelt Huib. Een nieuwe tuin is nog erg in onbalans. Daarom moet je niet spitten of met giftige verdelger te werk gaan. "Accepteer dat er in het eerste jaar luizen in de rozen komen. Lieveheersbeestjes zullen kort daarna op de luizen afkomen. Ze zullen dan vanzelf verdwijnen."

Onkruid

Maar op welke manier kan je dan wel je nieuwe tuin onderhouden? "Het enige waar je iets aan kan doen is het onkruid, maar ga niet schoffelen. Trek dat onkruid er gewoon uit."

De grond is bepalend voor je beplanting. Hoe weet je welke grond je in je tuin hebt? "Graaf een gat en kijk naar de grond in jouw tuin", vertelt Huib. Deze grond bepaalt de beplanting in je tuin.

Hiernaast kan je kijken naar het groen van de buren. Ook het internet of een tuinboek kunnen als inspiratiebronnen dienen.

Slakken

Elk jaargetijde neemt zijn eigen ongedierte mee. In het najaar zijn dit de slakken, maar eigenlijk mag je best blij zijn met de komst van deze slijmerige diertjes. "In het najaar zijn er altijd meer slakken. Rond deze tijd begint de opruiming van de tuin en vallen de bladeren uit je boom. De slakken zijn de opruimers van de tuin en eten dit op."

Hiernaast kan je last krijgen van molshopen in je tuin. Huib heeft hier een handige tip voor. "Koop voor je het gazon aanlegt een rolletje kippengaas. Spreid dit horizontaal uit met een paar centimeter grond erop. Leg hier vervolgens je graszoden op en je zult geen last hebben van molshopen."

Geduld

Volgens Huib is geduld het allerbelangrijkste in een tuin. "Heb geduld, blijf kijken naar wat er in je tuin gebeurt en grijp niet te snel in."

Huib Sneep is een van de experts uit het Rijnmondexpert-team. Tweewekelijks praat hij de luisteraars bij over groene onderwerpen. Heb je een vraag of een onderwerp: mail ons dan via radio@rijnmond.nl o.v.v. expert.