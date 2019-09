Verdachte vast voor gewapende overval Maassluis

Bij de beroving hebben twee klanten van de winkel mogelijk erger weten te voorkomen. Zij probeerden de overvaller tegen te houden toen deze een medewerkster met een vuurwapen bedreigde.



Hierbij ontstond een worsteling, waarna de overvaller een klap uitdeelde. Een van de klanten raakte gewond aan zijn gezicht.De man wist te ontkomen, maar is een dag later alsnog opgepakt. Waar dat is gebeurd, is nog niet duidelijk. De overvaller wist een paar sieraden buit te maken.