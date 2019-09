Grootste stijging echtscheidingen in Hardinxveld-Giessendam, kijk hier waar jouw gemeente staat

Het aantal scheidingen is in Hardinxveld-Giessendam percentueel het hardst gestegen van heel Zuid-Holland. In 2009 leefden er 484 gescheiden mensen in de Zuid-Hollandse gemeente. Tien jaar later zijn dat er 772.

Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Independer bracht alle cijfers in kaart. Bij de berekening van deze cijfers is rekening gehouden met verschil in inwonersaantallen ten opzichte van 2009.

De stijging van het aantal gescheiden mensen in heel Zuid-Holland is 12,6 procent. De gemeenten Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden en Goeree-Overflakkee kennen op gemeentelijk niveau de hoogste stijgingen in de provincie.

Alleen in de gemeenten Amsterdam, Diemen en Vlieland daalde het aantal gescheiden inwoners. In de rest van Nederland nam het percentage toe.