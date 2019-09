Veel concentratie tijdens de Rotterdam Golf Tour

Afgelopen zondag stond voor het eerst de Rotterdam Golf Tour op het programma in Brielle. Een wedstrijd die georganiseerd wordt door de golfclubs Kralingen, Kleiburg en De Hooge Rotterdamsche. Op het speld stond de titel de beste amateur golfer van de regio Rijnmond.

De opzet van het toernooi is simpel volgens organisator Sander Ponte. "We willen een zo sterk mogelijk deelnemersveld voor de regio Rijnmond met spelers uit heel Nederland. Daarmee willen we een zo goed mogelijke amateurwedstrijd organiseren."

De deelnemers van het toernooi zijn erg geconcentreerd. "We zijn geconcentreerd. Er wordt nog niet echt gelachen momenteel, de nummers één en twee zitten vol in de focus", aldus een deelneemster. Uiteindelijk wonnen Mike Spoor bij de heren en Michelle Wouters bij de dames de allereerste Rotterdam Golf Tour.

Met de toekomst van het toernooi lijkt het ook goed te komen volgens Sander Ponte. "Er zijn al verschillende geluiden van andere golfbanen die ook graag mee willen doen met de Rotterdam Golf Tour. Maar we gaan eerst evalueren wat de plannen zijn en hoe we dat gaan uitrollen."