Rotterdam wil dat Rijk meer geld aan gemeenten geeft

Rotterdam is blij met de plannen van het kabinet voor het volgend jaar. Het aangekondigde geld voor woningbouw en investeringen in infrastructuur is voor Rotterdam heel belangrijk. Toch uit burgemeester Aboutaleb zich kritisch over de kabinetsplannen. Hij vindt dat er te weinig geld beschikbaar komt voor gemeenten.

Het Rotterdamse stadsbestuur was vandaag tijdens Prinsjesdag in Den Haag en volgde traditioneel samen met de collega's uit Amsterdam, Utrecht en Den Haag de Troonrede. Na het voorlezen van de troonrede staan de burgemeesters van de vier grote steden op een podium naar de koning en de koningin te zwaaien, die daarna vertrekken in de glazen koets.

Het kabinet kondigt veel geld aan voor woningbouw, het aanleggen van infrastructuur, innovatie en verduurzaming. Wethouder Arjan van Gils van Financiën vindt het belangrijk dat dit investeringsfonds er komt. Hoeveel geld naar Rotterdam gaat is nog niet bekend. Daar wordt nog over nagedacht door het kabinet. Volgend jaar wordt dat pas duidelijk.

"Een groot fonds om sneller te starterswoningen of sociale bouw te kunnen bewerkstelligen, is heel belangrijk voor Rotterdam", zegt wethouder Arjan van Gils. "We zijn wel teleurgesteld dat het toch nog even duurt voordat het concreet wordt."

Ondanks de miljoenen die naar Rotterdam zullen komen, luidt burgemeester Aboutaleb de noodklok. Het kabinet geeft volgens hem in een tijd van economische groei te weinig geld aan de gemeenten. Dat betekent dat gemeenten in problemen komen. "Dat is een heel rare en bizarre ontwikkeling. Voor Rotterdam betekent dat tientallen miljoenen euro's in de min. Dat willen we graag gecorrigeerd hebben", zegt de burgemeester van Rotterdam.