Condoleance voor slachtoffers gezinsdrama Dordrecht: 'Het valt nog steeds niet te bevatten'

In een zaal van uitvaartcentrum De Essenhof is dinsdagavond de condoleance geweest voor de slachtoffers van het familiedrama in Dordrecht. Volgens een van de bezoekers kwamen zeker vierhonderd mensen hun medeleven betuigen met de nabestaanden.

De 35-jarige vader van het gezin, een politieman, schoot vorige week maandag met zijn dienstwapen zijn twee dochters van 8 en 12 en zijn 27-jarige vrouw dood. Hij sloeg daarna de hand aan zichzelf.



De gemeente Dordrecht ging al uit van grote drukte bij de condoleance. Uit voorzorg werd de Nassauweg bij begraafplaats De Essenhof gedeeltelijk afgesloten.

Emotioneel

De burgemeester van Dordrecht, Wouter Kolff, was dinsdagavond ook even aanwezig in het uitvaartcentrum. De condoleance was een emotionele aangelegenheid: veel mensen die naar buiten kwamen na afloop, waren in tranen.

"Ik ben zelf een bekende van de moeder", zegt een van de aanwezigen. "Het valt nog steeds niet te bevatten wat er is gebeurd."

Het gezinsdrama is aangekomen als een harde klap in de wijk Sterrenburg. "Dit heeft heel veel impact gehad in de buurt", zegt een vrouw. "Het is moeilijk om er verder iets over te zeggen."

De twee kinderen en hun moeder worden woensdag begraven. De uitvaart bij De Essenhof is alleen voor genodigden.