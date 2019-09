HET OPKAMERTJE 8 September 2019

EERSTE UUR

Bert van Nieuwenhuizen en Kees van Velzen te gast, met als altijd de vraag: waar háááálen ze het vandaan?

EUROVISIE SONGFESTIVAL

01. Arcade - Duncan Laurence

02. Eurovisie Tune

03. De Vogels Van Holland - Jetty Paerl

SAN REMO FESTIVAL

04. Grazie Dei Fiori - Nilla Pizzi

05. Sotto Le Lenzuola - Adriano Celentano

06. Sotto Le Lenzuola - Coro Alpino Milanese

07. Quando, Quando, Quando - Emilio Pericoli

08. Quando, Quando, Quando - Tony Renis

09. You Don’t Have To Say You Love Me - Dusty Springfield

10. You Don’t Have To Say You Love Me - Elvis Presley

11. Io Che Non Vivo (Senza Te) - Pino Donaggio

12. Io Che Non Vivo (Senza Te) - Jody Miller

13. Non Prego Per Me - The Hollies

14. Ciao Amore, Ciao - Luigi Tenco

15. Ciao Amore, Ciao - Dalida

16. Notte Di S. Remo - Nilla Pizzi

ANYTHING YOU CAN DO

17. Anything You Can Do - KPN Commercial - Kris Berry

18. Anything You Can Do - Mercedes-Benz Commercial

19 Anything You Can Do - Ethel Merman and Ray Middleton

TWEEDE UUR

1. Boris Johnson is a cunt – Associated Rediffusion

BEATLES

2. Imagine – Chris Kläfford

3. Come together – Beatles geïsoleerde baspartij

4. Good old desk – Harry Nilsson

5. Hope – Klaatu

6. Gewoon doen (Act Naturally) – King Fred II

KLASSIEK DOOR DE MANGEL

7. Bachianas Brasileiras no 5 – Elina Garanca & Staatskapelle Dresden

8. Bachianas Brasileiras – The Modern Jazz Quartet

9. Flight of the Bumble Bee – Thorvald Jorgensen & Kamilla Bystrova

JACOB COLLIER

Harmonisaties door het Britse muzikale genie Jacob Collier.

10. Soley May-Melody Rose-Marco Mengato-Camilo Menjura – Jacob Collier

11. Dodie-Andrew Russell-Elliot Miller – Jacob Collier

12. Ben Fischer-Dominik Hüppen-Suzie Collier – Jacob Collier

KORTE LIEDJES

13. Hondenpoep – John Hoogeboom

14. Echoput 2 – Johan Hoogeboom

15. Mezoïcum – Katinka Polderman

16. Leffe blond – Johan Hoogeboom

17. De kikvorsman – Frans van Dusschoten