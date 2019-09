Bewoners Müllerpier willen tijdelijke veerdienst Maastunnel op andere plek

De tijdelijke veerdienst die in de plaats komt van de fiets- en voetgangersbuis van de Maastunnel, moet ergens anders komen. Dat vinden de bewoners van de Müllerpier in Rotterdam. Ze zijn boos dat zij de veerdienst praktisch voor hun deur krijgen.

De renovatie van de fiets- en voetgangerstunnel begint in december en neemt naar verwachting zo'n zeven maanden in beslag. Al die tijd kan de buis van de Maastunnel niet gebruikt worden. Voor het alternatief, een veerdienst, tekenden eerder meer dan vijfduizend mensen een petitie.



De pont moet gaan varen tussen de Sint-Janshaven (Charlois) en het Müllerhoofd. Bewoners van de nabijgelegen Müllerpier in het Lloydkwartier zien dat niet zitten.

Veiligheid

"Er is in het besluit geen oog geweest voor de verkeersveiligheid op de Müllerpier, de veiligheid van onze kinderen alsook de overlast die we gaan ervaren van zevenduizend fietsers op een dag", schrijven de bewoners in een brief aan wethouder Bokhove (mobiliteit).

Er staat op de Müllerpier een basisschool. Het wordt door de extra drukte straks onveilig rond de school, verwachten de bewoners. Ook zijn de straten in het gebied te smal voor extra verkeer.

Daarnaast voorzien de schrijvers problemen bij de Parksluizen, waar enkel een smal fietspad zonder voetgangerspad ligt. "Daar vinden nu al, met name na sluisopeningen, de nodige incidenten plaats."

Zonder overleg

Het meest boos zijn de bewoners over het feit dat de gemeente Rotterdam vooraf niet met de bewoners heeft overlegd over de veerdienst. "Dat er uiteindelijk keuzes worden gemaakt door een gemeente, begrijpen wij. Maar dat in de afweging alleen het belang en advies van de haven wordt meegewogen en bijvoorbeeld niet van bewoners, lijkt ons niet de juiste gang van zaken."

De bewoners adviseren om de veerdienst aan te laten meren bij de nabijgelegen Lloydstraat, waar voornamelijk bedrijvigheid en flatgebouwen staan. Ook aanlandplaatsen bij de tunnel zelf noemen zij als optie.