Verdachten dood Poolse man Berkel houden kaken stijf op elkaar

De politie zit nog met veel vragen na de vondst van een dode Pool in Berkel en Rodenrijs ruim twee maanden geleden. Twee mannen die in de cel zitten, houden hun kaken stijf op elkaar.

Het lichaam van Tomasz Tedorowicz werd op 8 juli aangetroffen in een woning in Berkel en Rodenrijs. Al snel blijkt dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Het huis waarin hij lag is volgens omwonenden verhuurd aan Oost-Europese arbeidsmigranten.

Veertien mannen werden na de vondst van de man aangehouden. Zij waren die bewuste maandagochtend allemaal aanwezig in het huis aan de A.H.Verweijweg.



Dertien van hen werden na enkele dagen vrijgelaten. Een 29-jarige man, waarmee het slachtoffer een kamer deelde en eerder een flinke ruzie heeft gehad, zit nog vast. Ook een andere man, waarmee de Pool de avond voor zijn dood nog wat heeft gedronken in het huis, zit nog in de cel.

Beide mannen beroepen zich op hun zwijgrecht. "Wat vaststaat is dat het slachtoffer rond 00:30 uur alleen is achtergebleven beneden. Hij is tussen 02:30 en 03:00 uur om het leven gebracht. Wat is er in die tussenliggende twee uur gebeurd?", vraagt politiewoordvoerder Miriam Slot in het tv-programma Opsporing Verzocht.

Bewakingsbeelden in de buurt registreerden rond 03:00 uur een persoon in de A.H. Verweijweg. De politie is op zoek naar deze man. Ook een vrouw, die eerder in het gezelschap was van de 29-jarige verdachte die vastzit, wordt gezocht.