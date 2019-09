Wachttijd op zorgmiddelen in Rotterdam loopt op

Het gaat onder meer om vervoer, dagopvang, begeleiding en hulp bij het huishouden. Volgens de wethouder is de wachttijd voor deze zogeheten Wmo-producten in drie van de veertien Rotterdamse gebieden langer dan de wettelijk toegestane periode van zes weken.

"In Prins-Alexander, Kralingen-Crooswijk en IJsselmonde bedroeg de wachttijd gemiddeld respectievelijk 48, 50 en 63 dagen", schrijft de wethouder. Dat komt neer op zeven tot negen weken, maar zelfs dat is in de zomerperiode verder opgelopen. Ook in Hillegersberg-Schiebroek is de wachttijd inmiddels ruim zeven weken.

Volgens de wethouder is een toename in het aantal aanvragen per week de belangrijkste oorzaak van de oplopende wachttijd. De wethouder heeft de Rotterdamse gemeenteraad beloofd om extra Wmo-adviseurs aan te trekken om de wachttijd voor het eind van het jaar in te lopen.

Dat alleen is nog niet genoeg, vermoedt De Langen. Het werkproces voor een aanvraag zal ook worden aangepast om aanvragen sneller af te kunnen handelen.